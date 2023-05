Eerste promo voor vijfde seizoen Nashville

Zender CMT reanimeerde het door ABC gestopte Nashville. Het nieuwe thuishonk gaf alvast een eerste promo voor het vijfde seizoen vrij.

Nashville is een muzikale dramaserie van scenariste Callie Khourie (Thelma & Louise) en volgt de levens van verschillende fictieve countrymuzikanten uit de stad in Tennessee. De hoofdrollen worden gespeeld door Connie Britton (Friday Night Lights) als oudgediende Rayna James en Hayden Panettiere (Heroes) als rijzende ster Juliette Barnes. Eerder dit jaar werd bekend gemaakt dat Britton komend seizoen in aanzienlijk minder afleveringen te zien zal zijn , maar in de promo – die overigens nog geen beeldmateriaal uit de nieuwe afleveringen bevat – komt haar personage in ieder geval weer volop aan bod. Op de rode loper bij de Emmy-uitreiking van dit jaar liet Britton niets los over het reduceren van haar rol, maar ze vertelde wel dat de eerste scripts van de nieuwe schrijvers volgens haar tot de beste scripts uit het bestaan van de serie behoren.