Eerste namen voor roast van Gordon bekend

Gordon is het slachtoffer in de eerste roast van Comedy Central Nederland. Inmiddels zijn een aantal van de roasters bekend gemaakt.

Het panel dat Gordon het vuur aan de schenen gaat leggen wordt aangevoerd door Jörgen Raymann. De cabaretier en presentator zal als roastmaster de avond in goede banen leiden. Van het panel zelf zijn twee namen bekend gemaakt, namelijk presentatrice Sophie Hilbrand (In De Kreukels) en voormalig pornoactrice Bobbi Eden (Dubbel D in L.A.). Gordon liet eerder al weten dat hij verder nog hoopt op onder anderen Chantal Janzen, Claudia de Breij en Bridget Maasland. De zanger en presentator die zegt binnenkort helemaal te gaan stoppen met zingen is al geruime tijd fan van de Amerikaanse ‘roasts’. Hij was eerder dit jaar zelf in Los Angeles aanwezig bij die van acteur Rob Lowe. Een van de roasters daar was Jeff Ross, de presentator van de serie Roast Battle