Eerste details nieuwe Star Trek-serie bekend • Nieuws • 12-08-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Naast de recente bioscoopfilm Star Trek Beyond en de aankondiging dat alle oude series naar Netflix komen, wordt er momenteel ook gewerkt aan gloednieuwe Star Trek -afleveringen. Showrunner Bryan Fuller gaf alvast de eerste details vrij.

Star Trek: Discovery – de titel verwijst naar de naam van het nieuwe schip – speelt zich af in de tijdlijn van de originele serie met William Shatner en Leonard Nimoy, alleen dan 10 jaar eerder. Volgers Fuller draait Discovery om een belangrijk incident uit de geschiedenis van de Starfleet, dat wel kort werd benoemd in de originele serie, maar nooit verder werd uitgediept. Fuller beloofde tevens meer buitenaardse wezens, met name in de Starfleet zelf. Het vaste ensemble van de serie zal bestaan uit ongeveer zeven personages. Hij bevestigde verder ook dat de hoofdrol is geschreven voor een vrouw en dat zij niet de kapitein van het schip is.

De serie zal tevens een homoseksueel personage – onlangs deed de nieuwe geaardheid van Sulu in Beyond nog wat stof opwaaien – bevatten. Tijdens zijn werk aan Star Trek: Voyager kreeg Fuller nog veel boze brieven toen er geruchten ontstonden dat het personage van Jeri Ryan mogelijk lesbisch zou zijn, maar inmiddels is er volgens hem wat dat betreft heel veel veranderd. Omdat Discovery dicht tegen de gebeurtenissen in de originele serie aanzit, zouden er op lange termijn – sowieso nog niet in seizoen één – misschien ook jonge versies van de klassieke personages op kunnen duiken.

Star Trek: Discovery zal in Amerika te zien zijn bij de streamingdienst van CBS – in Nederland op Netflix – en hoeft daardoor niet voorbij de censuurcommissie van de zender. Toch wil Fuller de serie wat betreft taalgebruik redelijk kuis houden, om op die manier zoals altijd geschikt te blijven voor ook de jongere kijkers. De meer grafische scènes zullen per geval in de montagekamer bekeken worden. Star Trek: Discovery gaat januari 2017 in première.