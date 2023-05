Eerste details van Black Mirror S3 bekend • Nieuws • 12-09-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

Het derde seizoen van Black Mirror bestaat uit maar liefst 12 afleveringen, in plaats van de gebruikelijke 3. Entertainment Weekly gaf alvast de eerste details vrij.

Er zijn series die elk seizoen van cast wisselen, maar Black Mirror doet dat elke aflevering. In de verhalen wordt telkens op een Twilight Zone -achtige wijze de impact van moderne technologieën op onze maatschappij in beeld gebracht. De eerste twee seizoenen werden zo goed bekeken op Netflix, dat de streamingdienst zelf een derde seizoen aankocht. Het budget is iets groter geworden, maar volgens showrunner Charlie Brooker gaat de show gewoon op dezelfde voet verder. Tegenover Entertainment Weekly gaf hij al wat spoilervrije beschrijvingen van de eerste zes nieuwe afleveringen.

In de eerste aflevering Nosedive zien we hoe een onzekere kantoormedewerker (Bryce Dallas Howard uit Jurassic World ) leeft in een wereld, waarin echt elke sociale interactie wordt geranked en gerate. Ze denkt eindelijk een manier gevonden te hebben, waarmee ze op het hoge niveau van haar vriendin (Alice Eve uit Star Trek Into Darkness ) kan komen. Brooker noemt Nosedive één van de meest ongebruikelijke afleveringen ooit; een satire op onze sociale media-cultuur, waar een hele ongemakkelijke kalmte vanaf straalt.

In de tweede aflevering San Junipero gaat Black Mirror opvallend genoeg terug in de tijd. De normaal zo futuristische show zal hier een verhaal vertellen, dat zich afspeelt in de jaren 80, waar Mackenzie Davis en Gugu Mbatha-Raw gestalte geven aan nieuwelingen in een surfplaatsje in Californië. Brooker omschrijf het als een coming-of-age drama. Hij bedacht de aflevering speciaal om te fokken met fans die van mening waren dat de Britse show ‘te Amerikaans’ zou worden, nu Netflix de productie overziet.

In de derde aflevering Shut Up and Dance zien we hoe een teruggetrokken 19-jarige (Alex Lawther) online in de val wordt gelokt en een ongemakkelijk verbond moet sluiten met een onbetrouwbare vreemdeling (Jerome Flynn, beter bekend als Bronn in Game of Thrones ). Ook de vreemdeling blijkt ongewild door iemand anders aangestuurd te worden. Brooker noemt deze aflevering de meest ‘normale’ van het seizoen en omschrijft hem als een ‘nachtmerrie thriller’.

De vierde aflevering Men Against Fire speelt zich af in een door oorlog getroffen toekomst, waar twee jonge soldaten (Malachi Kirby en Madeline Brewer) een dorpje te beschermen tegen woeste mutanten. Ze hopen dat een nieuwe technologie hen een helpende hand kan bieden. Brooker omschrijft het als een aflevering in de stijl van The Walking Dead. Hoewel er geen drones in de aflevering voorkomen, werd het verhaal volgens hem wel degelijk geïnspireerd door dat soort nieuwe militaire toepassingen.

De vijfde aflevering Playtest draait om virtual reailty. Een globetrotter (Wyatt Russell – de zoon van Kurt Russell) reist naar Engeland, om daar de laatste videogame-technologie aan de levende lijve te ondervinden. Brooker – zelf ooit een videogame-journalist – omschrijft de aflevering als ‘spannend’ en 'beklemmend’, met dank aan regisseur Dan Trachtenberg ( 10 Cloverfield Lane ). Hij vergelijkt de spanning met die in de horrorfilm Evil Dead 2.

De zesde aflevering Hated in the Nation is de eerste 90 minuten durende aflevering uit de geschiedenis van de serie. Het verhaal draait om een agente (Kelly McDonald uit Boardwalk Empire ) en haar jonge collega, die samen een aantal aan social media gelinkte moorden onderzoeken. Volgens Brooker begint de aflevering als een Scandinavische politieserie in de stijl van The Killing en Borgen , om vervolgens een onverwachte en bizarre weg in te slaan.

Het derde seizoen van Black Mirror is vanaf 21 oktober te zien op Netflix.