Eerste blik op tweede seizoen van El Chapo

Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán ontsnapt uit de gevangenis en zint op wraak in de teaser voor de tweede reeks van El Chapo.

Het waargebeurde misdaaddrama is een coproductie van Univision en Netflix. Het eerste seizoen ging in april van dit jaar in première bij Univision en werd vervolgens in juni op Netflix toegevoegd. Het tweede seizoen gaat in september van start bij Univision en zal niet lang daarna eveneens op Netflix verschijnen. El Chapo wordt vaak vergeleken met Narcos (dat eveneens te zien is op Netflix), omdat beide series draaien om beruchte figuren uit de Zuid-Amerikaanse onderwereld. In El Chapo volgen we de opkomst en ondergang van Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán. Als laaggeplaatst lid van een Mexicaans kartel weet hij zich uiteindelijk omhoog te werken tot een van de grootste spelers in de drugshandel.