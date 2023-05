Eerste blik op tiende seizoen Doctor Who

BBC America onthulde de eerste beelden uit het nieuwe seizoen van Doctor Who. De Britse serie komt in het voorjaar van 2017 terug.

Het voorproefje debuteerde gisteren voor aanvang van de Doctor Who -kerstaflevering The Return of Doctor Mysterio op BBC One. Er wordt eigenlijk nog niets van de aankomende verhaallijnen vrijgegeven, maar de trailer onthult al wel de nieuwe reisgenoot van Doctor Who. Ze heet Bill Pots en wordt gespeeld door de nog vrij onbekende Pearl Mackie. Ook de Daleks zijn te zien, evenals de door Matt Lucas gespeelde Nardole, die al terugkeerde voor de kerstaflevering. Het nieuwe seizoen van Doctor Who is alweer de tiende reeks van de serie, sinds de revival in 2005. Het is de derde reeks waarin het titelpersonage gespeeld wordt door Peter Capaldi. De Schotse acteur nam de rol van Doctor Who in 2013 – het jaar waarin de serie zijn vijftigjarige bestaan vierde – over van Matt Smith. Hij is de in totaal twaalfde acteur die de iconische rol op zich mocht nemen.