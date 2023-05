Eerste blik op Tales from the Tour Bus

Mike Judge maakt een nieuwe animatieserie getiteld Tales from the Tour Bus voor Cinemax.

Cinemax is eigendom van HBO, de plek waar Judge momenteel succesvol is met Silicon Valley . Hij is echter vooral bekend van zijn animatieseries Beavis and Butthead en King of the Hill. Met deze nieuwe serie duikt hij in de wereld van de countrymuziek, maar verwacht geen drama in de stijl van Nashville . Met Tales from the Tour Bus giet Judge namelijk wat komische ‘on the road’-verhalen van bekende (country)zangers in animatievorm. Er komen straks verhalen over Johnny Paycheck, Jerry Lee Lewis, George Jones, Tammy Wynette, Billy Joe Shaver, Waylon Jennings en Blaze Foley voorbij. Ook vrienden en bandleden van de muzikanten geven in de serie (als tekenfilmfiguren) toelichting op bizarre voorvallen en gebeurtenissen. Judge is in Tales From the Tour Bus zelf te horen als de vertelstem.