Eerste blik op Philip K. Dicks Electric Dreams

Bryan Cranston onthult de eerste trailer voor de anthologie Philip K. Dicks Electric Dreams.

De Breaking Bad -acteur is een producent van de serie, maar krijgt daarnaast ook een rol in één van de afleveringen. De anthologie bestaat uit tien losstaande verhalen, die elk werden gebaseerd op schrijfwerk van Philip K. Dick. Veel boeken van Dick werden al eens bewerkt tot speelfilm (zoals Blade Runner, dat binnenkort een sequel krijgt) en onlangs adapteerde Amazon het door hem geschreven The Man in the High Castle als tv-serie. Cranston strikte veel bekende namen voor de serie, zoals Steve Buscemi ( Boardwalk Empire ), Anna Paquin ( True Blood ), Terrence Howard (Empire) en Vera Farmiga (Bates Motel). Ronald D. Moore ( Outlander ) en Alan Taylor (die onlangs met Beyond the Wall voor het eerst sinds seizoen twee weer een aflevering van Game of Thrones schoot) behoren tot de regisseurs.