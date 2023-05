Eerste blik op Orange is the New Black S5 • Nieuws • 12-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix onthult een eerste blik op het vijfde seizoen van Orange is the New Black. Op 9 juni worden de nieuwe afleveringen vrijgegeven.

Het vierde seizoen eindigde met een twist en momenteel is er nog weinig bekend over het aankomende vervolg. Danielle Brooks (Taystee in de serie) liet wel los dat de nieuwe reeks zich afspeelt over een tijdspanne van slechts drie dagen. Ook na het vijfde seizoen komt er voorlopig nog geen einde aan het komische gevangenisdrama, want Orange is the New Black is al zeker van nog een zesde en een zevende seizoen. Netflix heeft daarbij te kennen gegeven dat bedenker en showrunner Jenji Kohan straks ook bij het zesde en zevende seizoen betrokken zal blijven. Maar eerst is het dus op 9 juni de beurt aan het vijfde seizoen, dat bestaat uit 13 nieuwe afleveringen.