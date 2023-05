Eerste blik op Mystery Science Theater 3000 • Nieuws • 23-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix komt met nieuwe afleveringen van Mystery Science Theater 3000. Of de doorstart straks ook Nederland zal bereiken, is nog niet bekend.

De komische serie werd in de jaren 80 bedacht als ode aan alle slechte B-films uit het sciencefiction- en fantasygenre. In elke aflevering werd een film uitgezonden op een groot scherm, terwijl de silhouetten van de personages – mensen en robots – op de voorgrond de beelden belachelijk maakten. De doorstart van de cultserie werd mogelijk gemaakt door de originele bedenker Joel Hodgson, met Dan Harmon, Joel McHale en Justin Roiland als schrijvers. Harmon werkte eerder met McHale aan Community en is samen met Roiland verantwoordelijk voor Rick and Morty . Verschillende nieuwe castleden mogen commentaar geven op de films, zoals komiek Jonah Ray, bekend van de podcast The Nerdist. Ook Patton Oswalt en Felicia Day maken deel uit van de nieuwe garde acteurs.

Op 14 april verschijnen de 14 nieuwe afleveringen op Netflix in Amerika, Canada, Ierland, Engeland en Australië. Een Nederlandse releasedatum is er (nog) niet en dat heeft mogelijk te maken met de lokale uitzendrechten van de B-films die in de serie aan bod gaan komen.