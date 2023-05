Eerste blik op miniserie When We Rise • Nieuws • 26-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

ABC verzamelde een indrukwekkende cast voor het waargebeurde When We Rise. Bekijk de eerste beelden van de zevendelige miniserie.

When We Rise speelt zich af in de jaren 70 en brengt de opkomst van de LBGT beweging in beeld. Guy Pearce (begin volgend jaar te zien in de door Martin Koolhoven geregisseerde western Brimstone) en Mary Louise-Parker (Weeds) spelen twee activisten die opkomen voor de rechten van homoseksuelen. De eerste twee afleveringen worden geregisseerd door Gus van Sant (Good Will Hunting), die zijn laatste speelfilm Sea of Trees door de critici met de grond gelijk gemaakt zag worden. Voor When We Rise herenigt hij echter weer met Dustin Lance Black, de Oscarwinnende scenarist van het door hem gemaakte Milk, waarin Sean Penn gestalte gaf aan de homoseksuele politicus Harvey Milk. Black zal zelf de laatste twee afleveringen regisseren. Naast Pearce en Parker bestaat de cast nog uit onder meer Rachel Griffiths (Six Feet Under), Carrie Preston (True Blood), Michael K. Williams (The Wire), Dylan Walsh (Nip/Tuck) en Whoopi Goldberg (Ghost).

When We Rise zal in februari debuteren op ABC