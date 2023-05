Eerste blik op kerstspecial van Doctor Who

Met de kerst verschijnt er weer een speciale aflevering van Doctor Who. De BBC gaf alvast de eerste beelden vrij.

In het 60 minuten durende The Return of Doctor Mysterio moet Doctor Who (Peter Capaldi) samenwerken met een gemaskerde superheld genaamd The Ghost, gespeeld door de Amerikaanse acteur Justin Chatwin, bekend van onder meer Shameless . De aflevering speelt zich af namelijk af in New York, dat bedreigd wordt door een buitenaardse invasie. Verder zien we in de The Return of Doctor Mysterio ook de terugkeer van Nardole, gespeeld door Matt Lucas uit Little Britain. De extra lange aflevering werd geschreven door Sherlock -bedenker Steven Moffat en is een opwarmertje voor het nieuwe seizoen van Doctor Who, dat in april 2017 van start gaat. De cultserie kreeg eerder dit jaar al een spin-off genaamd Class, waarvan het eerste seizoen deze maand ten einde kwam.