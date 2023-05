Eerste beelden uit Wizard of Oz-serie Emerald City • Nieuws • 25-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het verhaal over The Wizard of Oz werd door NBC gemoderniseerd voor televisie. Bekijk de eerste trailer voor Emerald City.

In de tv-vertelling wordt Dorothy (Adria Arjona) samen met een politiehond meegezogen in een orkaan. Wanneer ze bijkomt, bevindt ze zich niet langer in Kansas, maar in de wondere wereld van Oz, dat stiekem ook wel wat wegheeft van Westeros, mede door een bloedige strijd die wordt uitgevochten tussen verschillende facties. Vincent D'Onofrio – de Full Metal Jacket-acteur die op Netflix te zien is als Wilson Fisk in Daredevil – geeft gestalte aan de tovenaar van het land. Alle tien de afleveringen werden geregisseerd door Tarsem Singh, bekend van visueel indrukwekkende films als The Fall en Mirror Mirror. Singh werkte eerder met D’Onofrio aan zijn regiedebuut The Cell, waarin hij de acteur castte als een gestoorde seriemoordenaar. Emerald City heeft verder bijrollen voor Oliver Jackson-Cohen, Gerran Howell, Isabel Lucas, Stefanie Martini en Ana Ularu.

De verhalen over Oz van auteur L. Frank Baum werden al talloze keren verfilmd, waarbij de film-adaptatie uit 1939 met Judy Garland nog steeds de bekendste incarnatie is. Een paar jaar terug regisseerde Sam Raimi de speelfilm Oz the Great and Powerful. Emerald City gaat op 6 januari van start op NBC.