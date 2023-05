Eerste beelden uit Twin Peaks doorstart

Showtime heeft de eerste beelden van de nieuwe reeks van Twin Peaks vrijgegeven, met daarin een aantal bekende gezichten.

Uiteraard komen niet alle personages voorbij, dat is met een cast van 200 acteurs zo goed als onmogelijk, maar het 30 seconden durende spotje onthult de terugkeer van Carl Rodd (Harry Dean Stanton), Big Ed Hurley (Everett McGill), Sarah Palmer (Grace Zabriskie), Andy Brennan (Harry Goaz), Tommy ‘Hawk’ Hill (Michael Horse) en, nog zonder kop koffie, FBI-agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan). Daarnaast keren straks ook David Duchovny, Ray Wise en de onlangs overleden Miguel Ferrer terug. Verder maken Tim Roth, Naomi Watts, Robert Forster en Laura Dern voor het eerst hun opwachting in de wereld van Twin Peaks. Alle nieuwe afleveringen, 18 in totaal, werden geregisseerd door David Lynch.