Eerste beelden uit tweede seizoen van Preacher

Jesse Custer onderneemt een road trip in het tweede seizoen van Preacher. De serie gaat op 25 juni weer van start.

In de nieuwe reeks afleveringen wordt de door Dominic Cooper gespeelde priester tijdens zijn zoektocht naar God weer bijgestaan door zijn ex-vriendin Tulip (Ruth Negga, onlangs genomineerd voor een Oscar voor haar rol in Loving ) en zijn beste vriend – en vampier – Cassidy (Joseph Gilgun). Hoewel Preacher gebaseerd is op de strips van Garth Ennis en Steve Dillion, diende het eerste seizoen ( lees hier onze recensie ) meer als een aanloopje naar het startpunt van het verhaal in de comics. Lezers van het bronmateriaal kunnen in het tweede seizoen dan ook meer bekende gezichten verwachten. Zo zullen Noah Taylor (Game of Thrones), Pip Torrens ( The Crown ), Julie Ann Emery (Better Call Saul) Malcolm Barrett (Dear White People), Ronald Guttman (Mozart in the Jungle) en Justin Prentice ( 13 Reasons Why ) straks te zien zijn in nog onbekende rollen.