Eerste beelden uit tweede seizoen van The Crown

Claire Foy is terug als koningin Elizabeth in de eerste teaser voor seizoen twee van The Crown.

De nieuwe reeks moet haar regeerperiode tussen 1956 en 1963 gaan bestrijken. Het is de laatste reeks waarin Foy te zien is als Elizabeth, want voor het derde seizoen zal een oudere actrice de rol van haar overnemen. In seizoen twee begint Elizabeths jongere zus Margaret (Vanessa Kirby) een relatie met fotograaf Antony Armstrong-Jones (Matthew Goode). Ook Michael C. Hall (Dexter) heeft een gastrol als de Amerikaanse president John F. Kennedy. Jodi Balfour (Quarry) zal te zien zijn als JFK’s vrouw Jackie Kennedy. The Crown werd bedacht en geschreven door Peter Morgan, eerder verantwoordelijk voor het scenario van de speelfilm The Queen. Het nieuwe seizoen staat vanaf 8 december op Netflix.