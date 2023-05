Eerste beelden uit Star Wars: The Last Jedi

Op een evenement voor Star Wars-fans in Florida, waar het veertigjarig bestaan van de sciencefictionserie wordt gevierd, was vrijdag de eerste trailer te zien van de nieuwste aflevering.

Nadat spin-off Rogue One fungeerde als brug tussen de twee afgeronde trilogieën, wordt met Star Wars: The Last Jedi weer het verhaal van The Force Awakens voortgezet. Aan het einde van die film was te zien hoe de verdwenen Luke Skywalker (Mark Hamill) oog in oog kwam te staan met de jonge Rey (Daisy Ridley). Andere rollen in The Last Jedi zijn er voor John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac en Carrie Fisher. Ook Gwendoline Christie (Brienne in Game of Thrones ) is nog niet dood en keert terug als Captain Phasma. Het vervolg is geregisseerd door Rian Johnson, die eerder films als Brick en Looper maakte en ook een aantal afleveringen van Breaking Bad schoot.