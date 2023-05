Eerste beelden uit specials van Dave Chappelle

Na jarenlange afwezigheid is Dave Chappelle volgende week weer terug met twee niet eerder vertoonde stand-up specials. Netflix gaf alvast een trailer voor de beide registraties vrij.

De specials komen uit het persoonlijke archief van Chappelle en zijn vanaf 21 maart te zien bij de streamingdienst. De eerste heet Dave Chappelle: The Age of Spin werd in maart 2016 opgenomen in Los Angeles en de tweede heet Dave Chappelle: Deep in the Heart of Texas en werd in april 2015 opgenomen in Austin. Verwacht geen al te actuele grappen, want de shows lagen dus zelfs nog langer op de planken dan bijvoorbeeld de ook aan de late kant uitgebrachte special van Bill Burr . Toch lijken de grappen in de trailer over O.J. Simpson door de recente Netflix-release van The People v. O.J. Simpson weer prima op zijn plaats. Dave Chappelle toert momenteel door Amerika met nieuw materiaal, ter voorbereiding op de opnamen van zijn volgende Netflix-special. Eerder was hij verantwoordelijk voor de specials Killin’ Them Softly en For What It’s Worth plus de komische concertregistratie Block Party.