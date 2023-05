Eerste beelden uit Game of Thrones S07 • Nieuws • 24-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

HBO onthulde eerste beelden van het zevende seizoen van Game of Thrones. De nieuwe reeks gaat op 16 juli van start.

Na de seizoensfinale van de zesde reeks, zijn er nog drie grote spelers over. Daenerys (Emilia Clarke) zet samen met haar draken en haar leger koers zette richting Westeros, waar Cersei (Lena Headey) aan de macht is gekomen. Ondertussen is Jon Snow (Kit Harington) weer de baas in Winterfell. We zagen alle drie de personages al in een aparte teaser, waarin ook de aanwezigheid van de Night King en de White Walkers al voelbaar was, maar de trailer is het eerste voorproefje met beeldmateriaal uit de daadwerkelijke afleveringen. Het zevende seizoen van Game of Thrones zal bestaan uit zeven nieuwe episodes, waarna de serie in 2018 wordt afgesloten met zes laatste afleveringen.