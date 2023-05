Eerste beelden uit Detroit van Kathryn Bigelow

Vijf jaar na Zero Dark Thirty komt Kathryn Bigelow met een nieuwe film. Bekijk de eerste beelden uit Detroit.

De op feiten gebaseerde dramafilm toont hoe een politie-inval in 1967 zorgde voor één van de grootste rellen uit de Amerikaanse geschiedenis. John Boyega (bekend van Star Wars en de Netflix-film Imperial Dreams ) speelt een lokale agent, die ziet hoe het leger zijn stad binnenvalt. Andere bekende namen in de cast zijn Jack Reynor (Sing Street), Will Poulter (The Revenant), Jason Mitchell (Straight Outta Compton), Anthony Mackie (The Hurt Locker) en John Krasinski ( Jack Ryan ). Bigelow werkte voor het script opnieuw samen met Mark Boal, die eerder The Hurt Locker en Zero Dark Thirty voor haar op papier zette. The Hurt Locker won destijds Oscars voor onder meer de Regie (Bigelow werd zo de eerste vrouw die dat beeldje in ontvangst mocht nemen) en het Scenario.