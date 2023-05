Eerste beelden uit Death Note live-action film • Nieuws • 23-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vorig jaar nam Netflix de live-action verfilming van Death Note over van Warner Bros. De VOD-dienst onthult nu een eerste teaser.

Death Note is een adaptatie van de beroemde mangastrip van Tsugumi Ohba en Takeshi Obata. De boeken werden al eerder geadapteerd als tekenfilmserie, die ook in Nederland te bekijken is op Netflix. Death Note volgt een middelbare scholier (Nat Wolff uit Paper Towns ) die in het bezit komt van een magisch notitieblok dat toebehoorde aan de God des Doods; alle namen die hij binnenin opschrijft komen binnen korte tijd om het leven. Eerder werden Gus van Sant ( Good Will Hunting ) en Shane Black ( The Nice Guys ) met de regie van de live-action adaptatie in verband gebracht, maar uiteindelijk viel de keus op Adam Wingard ( The Guest, You’re Next ), die onlangs het vervolg op The Blair Witch Project maakte.

Naast Wolff zijn ook Margaret Qualley ( The Leftovers ) en Lakeith Stanfield ( Get Out ) in de film te zien. Willem Dafoe ( Spider-Man ) doet de stem van de God des Doods Ryuk. Zijn uiterlijk wordt nog redelijk verborgen gehouden, maar Dafoe is al wel heel even te horen.