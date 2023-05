Eerste beelden uit tweede seizoen van The Path • Nieuws • 16-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

The Path is één van de meest succesvolle series van Hulu. Bekijk Aaron Paul en Michelle Monaghan in de trailer voor het tweede seizoen.

De duistere dramaserie volgt een gezin dat deel uitmaakt van een controversiële sekte, genaamd The Meyerist Movement. Aaron Paul, bekend van Breaking Bad, speelt Eddie Lane, een tot Meyerist bekeerde man met een donker verleden, die aan zijn nieuwe geloof begint te twijfelen. Michelle Monaghan, eerder te zien naast Woody Harrelson en Matthew McConaughey in True Detective, geeft gestalte aan zijn vrouw, iemand die binnen de cult is grootgebracht. Hugh Dancy, vooral bekend van zijn rol als Will Graham in Hannibal, speelt de charismatische leider van de sekte. The Path werd bedacht door toneelschrijfster Jessica Golberg, die eerder werkte aan de serie Parenthood. Bijrollen zijn er voor onder andere Emma Greenwell (Shameless), Paul James (The Last Ship) en Rockmond Dunbar (Prison Break). Voor de nieuwe serie afleveringen werd ook James Remar (The Warriors, Dexter) aan de cast toegevoegd.

Het 13-delige tweede seizoen van The Path gaat op 25 januari van start bij Hulu. De streamingdienst was eerder verantwoordelijk voor onder meer de Stephen King-verfilming 11.22.63 en de serie Chance met Hugh Laurie