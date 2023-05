Eerste beelden van The Rock in Baywatch-film • Nieuws • 09-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Dwayne ‘The Rock’ Johnson is lifeguard Mitch Buchannon in de trailer voor Baywatch. De film verschijnt op 11 mei in de Nederlandse bioscopen.

Baywatch is uiteraard gebaseerd op de gelijknamige serie uit de jaren 90, waarin Mitch Buchannon werd gespeeld door David Hasselhoff. Als eerbetoon krijgt The Hoff hier nog een bijrolletje en ook Baywatch-icoon Pamela Anderson zal even opduiken. De andere hoofdrol is voor Zac Efron, die als jonge strandwacht concurreert met Buchannon, maar uiteindelijk met hem moet samenwerken, wanneer ze op het spoor komen van een criminele samenzwering die hun strand bedreigt. Vrouwelijk schoon is er in de vorm van Alexandra Daddario. De 30-jarige actrice die uit de kleren ging in het eerste seizoen van True Detective was in San Andreas eveneens te zien met Dwayne Johnson. De producenten van de film vergelijken de toon van Baywatch met die van 21 Jump Street, een andere recente film gebaseerd op een oude televisieserie.

Het in de jaren 90 enorm populaire Baywatch was tussen 1989 tot 2001 te zien op NBC. De serie kreeg een spin-off en een aantal straight-to-video films, maar dit wordt de allereerste filmversie die in de bioscoop verschijnt.