Eerste beelden uit Taken van NBC

Hoe vergaarde Bryan Mills uit Taken zijn ‘particular set of skills’? NBC probeert binnenkort een antwoord te geven in een op de film gebaseerde serie.

De tv-versie dient als een prequel op de films en draait om een jongere Bryan Mills, niet gespeeld door Liam Neeson, maar door Clive Standen uit Vikings. In deze incarnatie is Mills een ex-militair, die na een persoonlijke tragedie zijn wereld in ziet storten. Vervolgens wordt hij gerekruteerd door de C.I.A., in de trailer vertegenwoordigd door Jennifer Beals uit Flashdance en The L Word. De televisieversie van Taken werd geschreven door Alexander Cary, bekend van Homeland en Lie to Me , twee series die momenteel te zien zijn op Netflix. De show wordt geproduceerd door regisseur Luc Besson, de schrijver van de filmreeks. De eerste Taken -film kostte iets meer dan 20 miljoen dollar en bracht wereldwijd bijna 230 miljoen dollar op. Besson produceerde eerder ook al een Jason Statham-loze tv-versie van het eveneens door hem bedachte The Transporter. Die serie, onlangs even te zien op RTL 7, werd na twee seizoenen van de buis gehaald.

De eerste aflevering van Taken debuteert op 27 februari bij NBC. Kijk je liever naar de manieren waarop men in het echte leven ontvoeringszaken probeert op te lossen, dan is de documentaireserie Captive op Netflix aan te raden.