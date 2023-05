Eerste beelden van Scream Queens S2 • Nieuws • 02-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Scream Queens komt eind deze maand terug met een tweede seizoen. Bekijk een blik achter de schermen bij de nieuwe reeks van de komische horrorserie, met daarin ook de eerste beelden uit de afleveringen zelf.

Het vorige seizoen van Scream Queens werd bij ons in Nederland uitgezonden door Fox. De serie is afkomstig van de makers van onder meer Glee en American Horror Story. In de eerste reeks zagen we hoe de leden van studentenvereniging Kappa Kappa Tau gestalkt werden door een seriemoordenaar. In de tweede reeks gaan de studenten aan de slag in een spookachtig ziekenhuis, waar ze opnieuw te maken krijgen met een moordmysterie. De cast werd voor het tweede seizoen uitgebreid met onder meer John Stamos ( ER , Full House ) en Taylor Lautner ( Cuckoo , Twilight ), die gestalte geven aan een tweetal doktoren.

Ook Jerry O'Connell ( Scream 2 , Stand By Me ) heeft dit seizoen een gastrol. Van de originele cast keren onder meer Emma Roberts ( Scream 4 ), Abigail Breslin ( Little Miss Sunshine ), Leah Michele ( Glee ), en Billie Lourd (de dochter van Carrie Fisher) terug. Ook Jamie Lee Curtis – die een Golden Globe-nominatie ontving voor het eerste seizoen – is weer van de partij. Curtis wordt mede door haar rol in Halloween uit 1978 gezien als de originele Scream Queen.