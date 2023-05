Eerste beelden uit S2 van Philip K. Dicks The Man in the High Castle • Nieuws • 23-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vorig jaar werd The Man in the High Castle van alle originele pilots uit de stal van Amazon het vaakst bekeken. De verwachtingen voor het tweede seizoen van de serie zijn dan ook hooggespannen. Op Comic-Con werden alvast een teaser en een clipje vrijgegeven.

The Man in the High Castle is gebaseerd op het werk van de legendarische sci-fi-auteur Philip K. Dick. Zijn verhalen werden al regelmatig bewerkt tot speelfilms, zoals Total Recall van Paul Verhoeven en Minority Report – dat ook eventjes een tv-serie was – van Steven Spielberg. The Man in the High Castle speelt zich af in een alternatieve toekomst, waarin de nazi’s de oorlog hebben gewonnen en de wereldwijde machtsverhoudingen compleet anders liggen; de voormalige Verenigde Staten zijn inmiddels in handen van de Duitsers en de Japanners.

The Man in the High Castle werd bedacht door Frank Spotnitz ( The X-Files ), die tijdens het eerste seizoen fungeerde als showrunner. Door drukte met een nieuwe televisieserie is hij het komende seizoen enkel nog producent. Ook Ridley Scott is een producent van de serie. Hij verfilmde eerder ooit Dicks verhaal Do Androids Dream of Electric Sheep als Blade Runner. Scott doet zelf de introductie van het clipje dat je onder de teaser kunt bekijken.