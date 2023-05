Eerste beelden uit Ice van regisseur Antoine Fuqua • Nieuws • 30-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ruim twee jaar lang werkte regisseur Antoine Fuqua (Training Day) aan een serie over de handel in diamanten. Bekijk alvast wat van het resultaat in de eerste teaser voor Ice.

De misdaadserie speelt zich af in Los Angeles en volgt de halfbroers Freddy (Jeremy Sisto) en Jake (Cam Gigandet). Hun vader (Raymond J. Barry) is de eigenaar van het bedrijf G&G Diamonds, waar ook hun oom (Ray Winstone) werkzaam is. Wanneer de opvliegende Jake een grote concurrent in de diamantenhandel om het leven brengt, komt het hele familie-imperium in gevaar. Ice heeft verder bijrollen voor onder andere Donald Sutherland (Crossing Lines) en Audrey Marie Anderson (The Unit). Fuqua is intensief betrokken als producent en regisseerde zelf de eerste aflevering. Het scenario komt van Empire-producent Robert Munic. De serie gaat op 16 november in première op AT&T’s Audience Network, dat in totaal 10 afleveringen heeft besteld.

Antoine Fuqua heeft momenteel het door hem geregisseerde The Magnificent Seven in de bioscoop. Twee van zijn voorgaande speelfilms krijgen binnenkort tv-adaptaties, namelijk Training Day en Shooter . Voor Training Day – waarin Big Love-acteur Bill Paxton de rol van Denzel Washington overneemt – treedt Fuqua eveneens aan als producent.