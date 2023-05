Eerste beelden van Bright met Will Smith

Eind dit jaar komt de bovennatuurlijke politiethriller Bright naar Netflix. De hoofdrol in de film is voor Will Smith.

Bright speelt zich af in een alternatieve wereld, waarin mensen samenleven met magische wezens als orken, elven en feeën. De film volgt twee totaal verschillende politieagenten; de menselijke Ward en de ork Jakoby. Ward wordt gespeeld door Smith, terwijl Joel Edgerton (momenteel in de bioscoop te zien naast Ruth Negga in Loving ) gestalte geeft aan Jakoby. Op een avond stuit het tweetal tijdens hun patrouille op een duistere macht die de toekomst van hun wereld zal veranderen. Andere namen in de cast van Bright zijn Noomi Rapace (de originele Girl with the Dragon Tattoo) en Édgar Ramírez ( American Crime Story ). De regie was in handen van David Ayer, die al wat ervaring heeft in het ‘politiepartners op patrouille’-subgenre; hij schreef namelijk het scenario voor Training Day en regisseerde zelf Jake Gyllenhaal en Michael Peña in End of Watch. Ayer werkte al eerder met Smith aan de stripverfilming Suicide Squad