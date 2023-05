Eerste beelden van Black Mirror S3 op Netflix

Bij Netfllix ligt een derde seizoen van de Britse anthologieserie Black Mirror klaar. De streamingdienst heeft inmiddels de officiële trailer online gezet.

Black Mirror vertelt elke aflevering een nieuw verhaal. Met die verhalen wordt telkens op Twilight Zone-achtige wijze de invloed van moderne technologieën op onze maatschappij in beeld gebracht. De eerste twee seizoenen van de serie werden zo goed bekeken op Netflix, dat de streamingdienst besloot om zelf een derde seizoen te produceren. Het talent dat daarvoor werd aangetrokken, is indrukwekkend. Voor dit seizoen kropen namelijk regisseurs als Joe Wright (Atonement), Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) en James Watkins (The Woman in Black) achter de camera, terwijl de cast bestaat uit namen als Bryce Dallas Howard, Alice Eve en Kelly Macdonald. Op het filmfestival van Toronto werd een aantal van de nieuwe afleveringen na één voorvertoning al overladen met positieve kritieken. Lees ook ons artikel met een uitgebreide vooruitblik op het derde seizoen.