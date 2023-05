Eerst beelden sitcom van Pete Holmes op HBO

Na een eigen talkshow op TBS krijgt komiek Pete Holmes nu een sitcom op HBO.

In Crashing wordt een jonge komiek (Holmes) door zijn vrouw (Lauren Lapkus) verlaten voor een Italiaanse bokser. Vervolgens zien we hoe hij zich weer probeert aan te passen aan het leven als vrijgezel. Holmes schreef zelf het scenario voor Crashing en liet de regie aan Judd Apatow, die al werkzaam is voor HBO als producent van de serie Girls . In de teaser zien duiken ook komieken als Artie Lange (Californication) en T.J. Miller (Silicon Valley) even op. Pete Holmes is al ruim tien jaar werkzaam als stand-up comedian. Hij was te zien in verschillende series op Comedy Central en schreef in het verleden voor sitcoms als Outsourced en I Hate My Teenage Daughter. Momenteel heeft hij een rol in de webserie Fantasy Hospital, waarin hij te zien is met Kunal Nayyar (The Big Bang Theory) en Emma Caulfield (Buffy the Vampire Slayer).