Giel Beelen tipt: Highasakite • Muziek • 26-05-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Iedere donderdag tipt Giel Beelen een plaat van de week. Start: Highasakite!

Vorige week stonden ze nog in de kleine zaal van Paradiso, maar een volgende keer gaat de Noorse band Highasakite vast groter. Hun derde album Camp Echo is net uit, vernoemd naar een zomerkamp in Amerika of een kamp op Guantánamo Bay. Zangeres Ingrid is maatschappijkritisch maar wel positief en laat zich door alles inspireren. Zo is de track ‘Golden ticket’ geïnspireerd op een bekend Noors gedicht van Guvnor Hofmo. Het is elektronisch, maar zeker niet altijd dance. Live is het helemaal een sensatie. Bij hun eerste album in 2012 schreef een recensent: ‘If you have lost faith in pop music, Highasakite is here to show you the light.’ En daar sluit ik me volledig bij aan.