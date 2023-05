Kijktip: The Secret • NPO , TV • 22-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een waargebeurde thrillerserie met James Nesbitt uit Cold Feet, vanavond te zien.

In de waargebeurde thrillerserie The Secret vertolkt James Nesbitt (Cold Feet) de rol van Colin Howell, de Noord-Ierse tandarts die in 2010 bekende dat hij in 1991 zijn vrouw en de man van zijn minnares vermoordde. Jarenlang dacht men dat het om een zelfmoordpact ging, terwijl Howell hertrouwde en vijf kinderen kreeg. Het hield overigens niet op bij moord: de killer dentist gaf ook nog eens toe negen patiënten seksueel misbruikt te hebben.

The Secret, zaterdag 22 oktober, NPO2, 23:05 uur