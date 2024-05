Een van ons: misdaadserie wordt eerste Nederlandse original van CANAL+

Dit najaar gaat de serie Een van ons in première als allereerste Nederlandse CANAL+ Original. De zesdelige reeks is geïnspireerd op de schokkende moord op Marianne Vaatstra in 1999. Een van ons toont de dertien jaar durende zoektocht naar de dader van de verkrachting en moord op een 16-jarige vrouw, wiens stoffelijk overschot worden gevonden tussen een klein dorp en een azc. De moordzaak verscheurt niet alleen hele families en een dorp, maar houdt uiteindelijk het hele land bezig. In elke aflevering wordt het verhaal vanuit een ander hoofdpersonage belicht. De misdaad blijft jarenlang onopgelost, totdat een grootschalig DNA-onderzoek de zaak eindelijk openbreekt. Een van ons is afkomstig van producent Pieter Kuijpers (Riphagen, Van God los, Ares) en scenarist Willem Bosch (The Spectacular, Van God Los, Penoza). Michiel van Erp (I.M., Niemand in de stad, Ramses) tekende voor de regie. De cast wordt op een later moment bekendgemaakt.