Een pop zoals ik: de invloed van speelgoed op biculturele kinderen

Je hoeft er Barbie niet voor te hebben gezien om te weten dat in de poppenwereld wit en blond vaak nog steeds wordt gezien als de norm. Hoewel er tegenwoordig meer verschillende poppen gemaakt worden, en ook figuren in animatiefilms steeds diverser worden vormgegeven, laat de documentaire Een pop zoals ik (Cinta Forger, Walther Grotenhuis) op een schrijnende manier zien wat het effect van speelgoed op kinderen kan zijn.

De film opent met de vijfjarige Nyah Nameh, een zwart meisje dat in de winkel tegen haar moeder zegt dat ze geen zwarte pop wil, want dat is lelijk. Als haar moeder haar er later naar vraagt zegt ze dat ze ook niet met zwarte mensen wilt praten. Treffend: hoe snel en onopvallend populaire cultuur invloed kan hebben op de hersenen van jonge mensen. Een scène in een klaslokaal, waarin kinderen elkaars haren met elkaar vergelijken, laat zien dat Nyah Nameh niet de enige is: de kinderen vergapen zich aan de steile, blonde haren van een wit meisje.