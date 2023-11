Een moord kost meer levens: trailer voor serie naar boek van Peter R. de Vries

Videoland onthulde de trailer voor het nieuwe true-crime-drama Een moord kost meer levens, dat werd gebaseerd op het gelijknamige boek van journalist Peter R. de Vries uit 1994. Een moord kost meer levens speelt zich af in de jaren tachtig en laat zien hoe de familie Spruit geen normaal leven meer kan leiden nadat vader Gerard (Jacob Derwig uit Klem) gearresteerd wordt voor een dubbele kindermoord. Moeder Gré (Monic Hendrickx) haalt ten einde raad haar gewelddadige ex-partner (Martijn Fischer) in huis, die in een aanval van blinde woede zou worden doodgestoken door zoon Paul (Chris Peters). En dan is het de vraag in hoeverre de zoon daadwerkelijk op zijn vader lijkt. De serie werd geschreven en geregisseerd door Marco van Geffen (Fenix).