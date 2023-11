Een moord kost meer levens S01E01-02: fascinerende verfilming van boek van Peter R. de Vries Videoland , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Videoland / RTL

Chris Peters speelt in op waargebeurde verhalen gebaseerd misdaaddrama een jongeling die in de jaren 70 dankzij de wanstaltige gedragingen van zijn vader op het verkeerde pad raakt.

Een moord kost meer levens is de intrigerende titel van het boek over de opmerkelijke levensgang van Paul Spruit dat Peter R. de Vries in 1994 publiceerde. De Vries dook destijds in de familiegeschiedenis van Spruit. Spruits vader Gerard werd in 1975 voor verkrachting van en moord op twee kinderen veroordeeld tot 20 jaar cel. In de media stond Gerard al snel bekend als de serieverkrachter en -moordenaar die in Amsterdam-Zuid actief was. Die passage uit Spruits leven vormde de opmaat naar nog meer ellende. Nadat vaderlief achter de tralies verdwijnt trekt de ex-man van Spruits moeder bij het gezin in.

De nieuwe man des huizes blijkt een alcoholist en vrouwenhater. Met lede ogen ziet Spruit aan hoe zijn moeder wordt mishandeld. Totdat hij op een dag het heft in eigen handen neemt en zijn stiefvader met 37 messteken om het leven brengt – Spruit omschrijft zijn daad trouwens als zelfverdediging. Niettemin komt de jongeling, hij is dan begin 20, terecht in de gevangenis, en ontpopt hij zich later tot een beroepscrimineel.

© Mark de Blok / Videoland

Scenarist en regisseur Marco van Geffen brengt dit verhaal in serievorm op sfeervolle wijze tot leven. Een moord kost meer levens geeft een fascinerend beeld van de ogenschijnlijke onschuld van de jaren 70, die werd verstoord door Gerard Spruit, die met zijn daden voor een soort rimpeleffect zorgde, zoals de titel al insinueert. Een daad leidt bijna altijd tot andere, soms weerzinwekkende daden. Er zit in die zin een soort fatalistisch element in de serie: Paul moest wel uitgroeien tot een crimineel, misschien wel vanwege het stigma dat hij destijds opgeplakt kreeg als zoon van een psychopaat.

© Mark de Blok / Videoland

Maar deze verfilming komt uit de koker van Peter R. de Vries, die soms ook een optimistisch beeld tentoonspreidde van de wereld, waarin iedereen recht heeft op een tweede kans. Een moord kost meer levens is in die zin net zo genuanceerd als het bronmateriaal. Bovendien beschikt van Geffen over een talentvolle cast: Chris Peters (Tonio, 2016) speelt Spruit; Jacob Derwig speelt zijn vader; Monic Hendrickx kruipt in de huid van Spruits moeder Gré; Melody Klaver vertolkt Spruits zusje Brigit. De Amsterdamse accenten zijn niet al te opzichtig en de nadruk ligt vooral op de psychologie van de hoofdpersonen: Van Geffen maakt de kijker nieuwsgierig naar de drijfveren van vader en zoon, die hij vervolgens langzaam ontrafelt.