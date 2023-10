Een moord kost meer levens: eerste beelden van true-crime-serie van Videoland

Videoland onthulde de allereerste beelden van het op het boek van Peter R. de Vries gebaseerde misdaaddrama Een moord kost meer levens. De true-crime-serie draait om de impact die de door Gerard Spruit (Jacob Derwig uit Klem) gepleegde moorden hadden op zijn familie. Als de misdrijven van Gerard aan het licht komen is er voor zijn vrouw Gré (Monic Hendrickx) en zijn zoon Paul (Chris Peters) geen normaal leven meer mogelijk. Pauls moeder haalt ten einde raad haar ex-man (Martijn Fischer) in huis. Deze is gewelddadig en omdat aangiftes niets uithalen neemt Paul het recht in eigen hand: in blinde woede steekt hij zijn stiefvader dood. De serie werd geschreven en geregisseerd door Marco van Geffen (In jouw naam, Fenix). Royce en Kelly de Vries, en hun moeder Jacqueline, waren nauw bij de verfilming betrokken.