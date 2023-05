Edward James Olmos gecast in Mayans MC

Edward James Olmos (Blade Runner) krijgt een hoofdrol in Mayans MC. De serie is een spin-off van Sons of Anarchy.

Mayans MC speelt zich af na de seizoensfinale van Sons of Anarchy uit 2014. De spin-off draait om een afdeling van de Latijns-Amerikaanse motorbende, gevestigd in een plaatsje nabij de Mexicaanse grens. Daar wil de jonge prospect (beginnend lid) EZ Reyes wraak nemen op een drugskartel. Olmos speelt, net zoals Ron Perlman in de eerste seizoenen van Sons of Anarchy, de patriarch van de familie Reyes. Na jaren van hard werken en bloedvergieten, probeert hij zijn verleden echter te verbergen en zijn zoon weer de juiste kant op te sturen. De acteur is onder meer bekend van zijn rol in Battlestar Galactica uit 2004 en was in de jaren 80 te zien als de baas van Crockett en Tubbs in Miami Vice . Meer recentelijk speelde hij gastrollen in onder meer Dexter en Agents of SHIELD. De pilot voor Mayans MC wordt geschreven en geregisseerd door Sons of Anarchy-bedenker Kurt Sutter.