Echte schietpartij op de set van Shades of Blue

Volgens Deadline liepen fictie en realiteit in elkaar over op de set van de politieserie Shades of Blue. Een opname op locatie werd namelijk verstoord door een echte schietpartij.

Shades of Blue draait om een corrupte detective en alleenstaande moeder (Jennifer Lopez) en speelt zich af in New York. Het incident vond plaats toen er opnamen werden gemaakt in het Bedford–Stuyvesant gedeelte van Brooklyn. Naar verluidt waren er twee gewapende mannen die schoten afvuurden, waarna er paniek uitbrak. Actrice Kathryn Kates liet weten dat zij later op diezelfde avond twee productieassistenten in haar trailer had gelaten, nadat deze in paniek bij haar aanklopten omdat ze bedreigd werden. Kates had toen al te horen gekregen dat er eerder op de avond pistoolschoten waren afgevuurd. Volgens de actrice probeerden de mannen nog even de gesloten deur van de trailer open te breken, waarna de beveiliging arriveerde en iedereen werd begeleid naar een andere trailer, die dichter bij de set stond geposteerd.

Shades of Blue is in Nederland te zien op Fox. Naast Lopez hebben ook Ray Liotta (Goodfellas) en Drea de Matteo (The Sopranos) vaste rollen. De opnamen van het tweede seizoen zijn momenteel in volle gang. In de nieuwe reeks is tevens een bijrol weggelegd voor Anna Gunn (Breaking Bad). De serie gaat begin 2017 weer van start op de Amerikaanse televisie.