Easy S1: hartverwarmende schouwspellen

De Chicago-mozaïekvertelling Easy is hartverwarmend, maar nergens sentimenteel.

Multitalent Joe Swanberg heeft een groot talent voor het filmen van seksscènes: in zijn indie-films staat regelmatig het krachtenspel tussen geliefden centraal. Deze kundigheid komt goed van pas in de Netflix-serie Easy , een bloemlezing op de inwoners van Chicago én hun liefdesperikelen. In acht enigszins los van elkaar staande afleveringen leiden hartstochtelijke taferelen niet altijd tot het gewenste resultaat. Desalniettemin wordt deze mozaïekvertelling nergens sentimenteel: Easy is juist hartverwarmend.

De door Swanberg gekozen thema’s als wasdom, zwangerschap en internetdating kleuren fijn met de wisselwerking tussen komedie en drama. Zoals in de tweede aflevering waarin de doortastende Jo (Jacqueline Toboni) een relatie krijgt met de meisjesachtige Chase (Kiersey Clemons). Jo is een activistische veganist die ook in de winter doorfietst. Zodoende kan Chase niet achterblijven: ze verzwijgt haar vleeseterij, en het feit dat ze nog nooit heeft gefietst. Het zijn dit soort herkenbare momenten die tot de verbeelding spreken: iedereen heeft zich in een verliefde bui wel eens anders voorgedaan. De moraal van het verhaal is dan ook een cliché (maar wel waar): wees vooral jezelf.

Ook Kyle (Michael Chernus) worstelt met zijn imago: is hij als huisvader nog wel aantrekkelijk voor zijn vrouw? Op een feestje vertelt een vriend over wetenschappelijk onderzoek: ‘Doe minder huishoudelijke taken, en je krijgt meer seks.’ Dit advies wordt meteen weggewuifd door de aanwezige vrouwen. Het is kenmerkend voor de wijze waarop Swanberg bewust en onbewust seksisme en hypocrisie blootlegt. Hoewel dit soort discussies vooral worden gevoerd in de navelstaarderige (artistieke) middenklasse, waar de cultureel diverse cast van Easy ook een doorsnede van is. Voor deze hoogopgeleide progressieve mensen is het leven in het hedendaagse Amerika – hoe ironisch – in ieder geval een stuk overzichtelijker (en vaak ook makkelijker).

