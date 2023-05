Dynasty: Reboot van klassieke soapserie heeft meer pit nodig • Netflix , Serie , Recensie • 14-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De nieuwe Dynasty streeft ernaar om tegelijkertijd een drama én een soapserie te zijn. Dit uitgangspunt zorgt ervoor dat de momenten van plezier en intriges minimaal zijn.

In de jaren tachtig zaten miljoenen mensen aan de buis gekluisterd om de avonturen en intriges van de steenrijke, maar disfunctionele familie Carrington te volgen. De Amerikaanse soapserie Dynasty was het kroonjuweel van televisieproducent Aaron Spelling (Charlie’s Angels, Beverly Hills, 90210). De herstart door tv-zender The CW is afkomstig van showrunner Sallie Patrick (Revenge) en producers Josh Schwartz en Stephanie Savage (Gossip Girl, The O.C.)

Aan het begin van de eerste aflevering maakt een commentaarstem de kijker duidelijk dat Amerika wordt overspoeld door familiedynastieën, die hun macht hebben verkregen via de media, zoals de Murdochs en de Kardashians, of de politiek, zoals de Trumps, Clintons en de Bushes. Fallon Carrington: ‘Ik ben een Carrington, en onze zaken draaien letterlijk om macht.’

In de reboot volgen we Fallon (Elizabeth Gillies), de dochter van miljardair Blake Carrington, die terugkeert naar haar ouderlijk huis. Fallon denkt dat ze een hoge post krijgt in haar vaders bedrijf, energiemaatschappij Carrington Atlantic. Wie eveneens terugkeert, is Fallons homoseksuele broer Steven, die ervan overtuigd is dat zijn vader zijn geaardheid zal accepteren en daarnaast wellicht zal openstaan voor een progressievere aanpak in de energiesector. Blake Carrington heeft echter andere plannen: hij introduceert zijn nieuwe verloofde Cristal. De dreiging van een golddigger maakt Fallon niet gelukkig en ze overweegt om een alliantie aan te gaan met haar vaders grootste rivaal, Jeff Colby.

Het nieuwe Dynasty neemt het raamwerk van de oorspronkelijke soapserie over, maar geeft er een eigen draai aan. De serie heeft nu een multiculturele cast (de familie Colby is Afro-Amerikaans), LHBTI- vriendelijk (Steven is nu openlijk homoseksueel en voelt zich aangetrokken tot latino's. Steven Carrington was een van de eerste homoseksuele tv-personages) en spreekt zich uit over tomeloze luxe (minachtend wordt gezegd dat Blake Carrington zijn rijkdom verkreeg via deals met ‘oude witte mannen’).

Na The O.C. is er de afgelopen tien jaar een stroom van series en reality-tv (zie bijvoorbeeld The Real Housewives) uitgezonden rondom kleurrijke figuren met bakken geld. Dan is het moeilijk om nog te verrassen. Dynasty bevat geen schokkende scènes over rijkdom en macht anno 2017. De intriges en onthullingen uit de plot wekken minimale spanning op. Dynasty wil tegelijkertijd een drama en een soapserie wezen en dat maakt dat de momenten van plezier en intriges minimaal zijn. De Dynasty-reboot is een glas doodgeslagen champagne. Meer bubbels, graag.

Dynasty, vanaf 12 oktober op Netflix