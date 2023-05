Duim-beoordelingen nu beschikbaar op Netflix

Ster-beoordelingen op Netflix behoren tot het verleden. De VOD-dienst heeft het duimpjes-systeem officieel gelanceerd.

Het oude sterren-systeem probeerde te voorspellen wat jij goed zou vinden, aan de hand van je voorgaande beoordelingen en de beoordelingen van mensen met ongeveer dezelfde smaak. Het nieuwe systeem werkt meer als dating-app; door middel van een duim omhoog of een duim omlaag gaat Netflix op zoek naar zoveel mogelijk bij jou passende films en series. De films en series die procentueel gezien de hoogste matches halen, komen voorbij in je overzicht met suggesties. Netflix hoopt dat op deze manier ook meer mensen content gaan beoordelen, aangezien je nu alleen nog maar hoeft te bepalen of je iets goed of slecht vindt, en niet langer na hoeft te denken over het aantal sterren dat je het zou geven.