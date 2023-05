Duffer-broers bevestigen Stranger Things S03 • Nieuws • 23-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Matt en Ross Duffer mogen van Netflix al aan de slag met een derde seizoen van Stranger Things.

De bedenkers van de serie bevestigden de komst van een derde reeks in een interview met de website Vulture. Een vierde seizoen is eveneens zeer waarschijnlijk is, maar daarna is het echt afgelopen met de serie. ‘Ik zeg vier seizoenen en dan is het klaar’, vertelt Ross Duffer. ‘Anders wordt het wel heel raar dat ze maar blijven rondhangen in dit plaatsje.’ Ook broer Matt voorziet een levensduur van vier seizoenen: ‘Je kunt de bizarre gebeurtenissen waar de kinderen mee te maken krijgen maar een beperkt aantal jaren rechtvaardigen.' Het tweede seizoen van Stranger Things pakt de draad een jaar na gebeurtenissen in de finale van het eerste seizoen weer op. Na zijn ontsnapping uit The Upside Down lijkt Will Byers (Noah Schnapp) zijn leven weer op orde te hebben, maar schijn bedriegt.

Het tweede seizoen van Stranger Things debuteert 27 oktober op Netflix.