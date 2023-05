Ducktales trailer neemt je mee terug naar Duckstad • Nieuws • 03-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De tekenfilmserie Ducktales komt deze zomer terug met nieuwe afleveringen. Disney onthulde de eerste beelden van de doorstart, die ons mee terugneemt naar Duckstad.

Dagobert Duck wordt nu ingesproken door David Tennant, de voormalige Doctor Who die momenteel op ITV te zien is in het derde seizoen van Broadchurch . Opnieuw reist hij met zijn eigenzinnige neefjes Kwik, Kwek en Kwak de wereld over, op zoek naar goud en schatten om zijn fortuin mee uit te breiden. De stemmen van Kwik, Kwek en Kwak worden gedaan door Danny Pudi ( Poweless ), Ben Schwartz (Parks and Recreation) en Bobby Moynihan (Saturday Night Live). Ook Donald Duck is zelf van de partij, evenals Lizzy (stem van Kate Micucci) en Turbo McKwek (stem van Moynihans SNL-collega Beck Bennett). Verder maken nog talloze andere personages uit de oude serie opnieuw hun opwachting.

Het originele Ducktales was van 1987 tot 1990 te zien op televisie. In totaal werden er 100 afleveringen gemaakt, gevolgd door ook nog een bioscoopfilm getiteld Het Geheim van de Wonderlamp. De exacte releasedatum van de serie is nog niet bekend gemaakt. Wel wist Disney al te melden dat de serie nu al zeker is van ook een tweede seizoen.