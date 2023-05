Drie specials van Dave Chappelle naar Netflix

Dave Chappelle komt naar Netflix. De streamingdienst heeft een exclusieve deal met hem gesloten voor de uitzendrechten van drie van zijn comedy specials.

Onder regie van Stan Lathan zal Chappelle voor Netflix binnenkort een nieuwe theatershow opnemen. De andere twee shows komen uit het persoonlijke archief van de komiek. Ze zijn een aantal jaren geleden opgenomen, maar nooit op televisie uitgezonden. Chappelle liet twee keer eerder een avondvullende voorstelling registeren; Killin’ Them Softly was in 2000 te zien op HBO en For What It’s Worth werd in 2004 uitgezonden door Showtime. De drie nog nooit eerder vertoonde shows zullen in de loop van 2017 door Netflix beschikbaar worden gesteld. De VOD-dienst sloot onlangs eveneens een deal met komiek Chris Rock . Zijn volgende twee stand up specials gaan ook exclusief naar de streamingdienst. Steeds meer komieken brengen tegenwoordig nieuw materiaal uit via Netflix. Lees onze recensies van de nieuwe Netflix-specials van Dana Carvey en Colin Quinn