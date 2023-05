Drew Barrymore eet alles op in Santa Clarita Diet • Nieuws • 10-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Drew Barrymore heeft een onstilbare honger in Santa Clarita Diet. Bekijk de eerste promo's voor de nieuwe Netflix-serie.

De spotjes onthullen al iets van de insteek van de tot nu toe redelijk geheim gehouden serie. Het verhaal speelt zich af in Santa Clarita in Californië, waar de getrouwde makelaars Joel (Timothy Olyphant, bekend van Deadwood en Justified ) en Sheila (Barrymore, bekend van E.T. en verschillende films met Adam Sandler) en hun tienerdochter Abby (Liv Hewson) langzaam maar zeker uit elkaar groeien, totdat Sheila plots een ingrijpende verandering ondergaat. Barrymore verklapte het afgelopen weekend al wat die verandering inhoudt en haar spotje maakt duidelijk dat we iets gaan zien in de stijl van de serie iZombie. Haar personage komt namelijk al vroeg te overlijden, maar keert vervolgens terug uit de dood met een enorme trek in mensenvlees. En dat is natuurlijk redelijk lastig, vooral wanneer je de hele dag huizen moet laten zien aan potentiële kopers.

De komische horrorserie van Victor Fresco ( Better Off Ted ) bestaat uit in totaal 13 afleveringen en is vanaf 3 februari te streamen op Netflix. Bekijk onder het spotje met Barrymore ook de andere teaser waarin Olyphant haar dieet aanprijst.