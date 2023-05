Draken worden zo groot als vliegtuigen • Nieuws • 18-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De draken in Game of Thrones worden in seizoen 7 groter dan ooit tevoren. Regisseur Matt Shakman geeft wat vergelijkingsmateriaal.

Volgens Shakman zijn de draken in Game of Thrones vergelijkbaar met vliegtuigen. ‘De draken zijn dit jaar zo groot als 747’s’, vertelt de regisseur tegenover Entertainment Weekly. 'Drogon is de grootste van het stel. De diameter van zijn vlam is ruim 9 meter.’ Shakman zal ongetwijfeld een globale schatting gemaakt hebben, maar puur als referentiekader; een Boeing 747 is ongeveer 70 meter lang en heeft een spanwijdte van bijna 65 meter. Acteur Kit Harington liet onlangs weten dat er door het toegenomen budget en het geringe aantal afleveringen, het nieuwe seizoen bestaat uit 7 episodes in plaats van 10, meer geld beschikbaar is gekomen voor computereffecten. En daarmee doelde hij waarschijnlijk dus ook op de straks gigantisch grote draken. Aan het einde van seizoen 6 was te zien hoe de drie beesten hoog boven de schepen van Daenerys (Emilia Clarke) meevlogen richting Westeros.

Matt Shakman is één van de vier regisseurs die voor het zevende seizoen plaatsneemt achter de camera. Ook Thrones -veteranen Alan Taylor, Jeremy Podeswa en Mark Mylod zijn weer terug. Miguel Sapochnik ( Battle of the Basterds ) is de grote afwezige. Het zevende seizoen van Game of Thrones gaat op 16 juli van start bij HBO.