Downton Abbey-film komt steeds dichterbij

Er zit weer beweging in de filmversie van Downton Abbey. De opnamen zouden in 2018 van start moeten gaan.

Het kostuumdrama over de aristocratische familie Crawley en hun bedienden kwam in 2015 na zes seizoenen ten einde. Daarna was er verschillende keren sprake van een mogelijke film en NBCU International-president Michael Edelstein vertelt nu tegenover de Associated Press dat deze in 2018 in productie moet gaan. Zo'n twintig van de vertrouwde castleden zullen straks terugkeren voor de film. Het zal volgens de makers wel de nodige moeite gaan kosten om iedereen weer bij elkaar te krijgen, aangezien veel van hen inmiddels andere projecten hebben lopen. Daarnaast gaf de altijd mondige Maggie Smith onlangs aan dat de serie nu wel is ‘uitgemolken’ en dat een filmversie niet zou werken.

Downton Abbey debuteerde in 2010 in Engeland op ITV. De serie won drie Golden Globes en verschillende Emmy’s. In Nederland werd Downton Abbey uitgezonden door de NCRV.