Doug Jones wordt alien in Star Trek Discovery

Star Trek Discovery heeft twee nieuwe castleden.

Doug Jones speelt Lt. Saru, een wetenschapper van Starfleet, die deel uitmaakt van een nog nooit eerder in de franchise getoond buitenaards ras. De acteur is vaak te zien in rollen waarvoor hij onherkenbaar wordt gemaakt, bijvoorbeeld als Abe Sapien in Hellboy en The Pale Man in Pan’s Labyrinth, beide geregisseerd door Guillermo Del Toro . Rapp speelt Lt. Stamets, een wetenschapper aan boord van de Discovery en tevens een expert op het gebied van schimmels. Volgens Entertainment Weekly wordt Stamets het al eerder door Bryan Fuller aangekondigde homoseksuele personage. Daarnaast bevestigt Deadline dat de onlangs gecaste Michelle Yeoh gestalte gaat geven aan Captain Georgiou, de Starfleet-kapitein van de Starship Shenzhou. De serie heeft nog geen hoofdrolspeler, maar er wordt verwacht dat deze op korte termijn bekend wordt gemaakt.