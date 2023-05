Doubt S1E1: Zonder twijfel middelmatig • TV , Recensie • 17-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Katherine Heigl keert terug in een rechtbankdramedy met goede acteurs en een slecht script.

Katherine Heigl is onder meer bekend van de komedie Knocked Up (2007). Deze samenwerking met Seth Rogen en Judd Apatow kwalificeerde ze in datzelfde jaar als ‘een tikkeltje seksistisch’. Die kritiek – evenals haar kritiek op Grey’s Anatomy, waar ze een grote rol in had als Izzie Stevens – werd haar zeer kwalijk genomen, en betekende in 2010 een (tijdelijk) einde aan haar tot dusver succesvolle acteercarrière. Sindsdien werkte ze aan voornamelijk onbeduidende speelfilms en televisieseries. Het is overigens tot de dag van vandaag opmerkelijk wat enkele scherpzinnige – en misschien ook wel terechte – opmerkingen met je carrière kunnen doen, zeker als vrouw zijnde. Dan wordt het ineens breed uitgemeten door de pers.

Enfin: we zijn intussen zeven jaar verder, en CBS durft de samenwerking met Heigl aan in de rechtbankdramedy Doubt. Bedacht door twee oud-producenten van Grey’s Anatomy. Met grote namen als Laverne Cox (Orange Is the New Black) en Elliot Gould, die eigenlijk dezelfde rol speelt – als advocaat – in Donovan. Sadie Ellis (Heigl), Cox en Gould zijn de big shots bij een groot advocatenkantoor in New York. De rode draad in deze pilotaflevering is de tijdelijke vrijlating van Sadie’s cliënt Billy (Steven Pasquale). Hij wordt verdacht van de moord op een 15-jarig meisje jaren geleden. Uiteraard ontwikkelen de twee gevoelens voor elkaar.

Daarnaast behandelt de serie ook kleinere subplots; andere rechtszaken. Zoals die van een paranoïde schizofreen die een vrouw voor de metro duwt. Het personage van Cox probeert als pleitbezorger van de verwarde man de jury, en de kijker, aan te spreken op onze morele verplichtingen: veroordeel geen geestelijke zieke man. Dit hebben we al zo vaak gezien in rechtbankdrama’s. Pedante, arrogante raadsmannen en -vrouwen die gebruik makende van eloquente doch uitgekauwde oneliners waar ze de zaak ook nog eens mee winnen.

Doubt stijgt dan ook nooit boven zichzelf uit. Het wordt nooit beter dan middelmaat. Dat ligt grotendeels aan het scenario van de makers, Tony Phelan en Joan Rater. Waarom spreekt een gedetineerde van ‘rechtskundige’ in plaats van ‘advocaat’? En Billy? Die is naast verdachte ook een arts met een groot hart, want hij vliegt met zijn privévliegtuig regelmatig naar verre oorden waar hij arme mensen helpt. Dit is een voorbeeld van de vele onverteerbare achtergrondverhalen die de serie rijk is. Waarmee wordt bewezen dat het inhuren van goede acteurs – op Heigls acteerwerk is dus weinig aan te merken – pas zinvol is met een goed script.

Doubt, vanaf 15 februari bij CBS